Nieuw werk in Galerie Huis ter Heide

De gastexpositie in galerie Huis ter Heide is zondag feestelijk geopend. De expositie is t/m 24 juni te zien in de galerie.

Deze twee maanden staat Wiepke Folkerts in het zonnetje, in totaal zijn vijftien werken in de galerie te bewonderen uit de serie Coastal illusions en Industrial Landscapes. Ook de twaalf collectief leden tonen hun nieuwste werk.

Wiepke Folkerts uit Assen is al een aantal jaren lid van het kunstenaarscollectief Huis ter Heide en exposeert nu met de series Coastal Illusions en Industrial Landscapes centraal. Van de eerste serie is eerder werk te zien geweest maar de tweede serie is geheel nieuw.

Coastal Illusions is gemaakt aan de kust van Noord-Nederland. De rust en de ruimte daar, zijn voor hem een voortdurende inspiratiebron. Industrial Landscapes gaat over het industriële landschap en hierin staan vorm en configuratie centraal. Zijn inspiratie komt met name van de pioniers op dit gebied, Bernd en Hilla Becher (fineartphotos.nl).

Anouk is geboren in 1975 te Hoorn, ze woont en werkt in de Achterhoek. In 1997 is ze afgestudeerd op de afdeling beeldhouwen aan de kunstacademie AKI te Enschede. Met haar figuratieve sculpturen creëert Anouk verhalen die een reflectie vormen van het leven. Met behulp van dierlijke en mensfiguren verbeeldt zij deze verhalen. De onderwerpen kunnen variëren van diepzinnige tot komische vertellingen. In haar werk nemen bronzen beelden een belangrijke plaats in. Naast haar bronzen beelden werkt ze ook graag met keramiek (anoukdegroot.nl).

Kim ten Oever

Kim uit Hengelo is beeldend kunstenaar en werkt tevens als kunstdocent. Ze heeft de opleiding conceptuele vormgeving aan de koninklijke academie te Den Haag afgerond en daarna een vakoefening aan de Iittala Design Glas School in Finland doorlopen. Sinds 2005 heeft ze een eigen glaswerkplaats; hier maakt zij autonoom werk, produceert in opdracht en geeft les in warmglastechnieken. Glaskunst is voor haar het samengaan van ambacht en kunst (helderglaskunst.nl).

Tiny de la Ferté uit Roden is twaalf jaar geleden met beeldhouwen begonnen. Vanaf het begin werd zij door de stenen gegrepen. Het lijkt wel of een steen haar door de grondvorm vertelt wat het wil worden. Zo ontstaan haar beelden als het ware spontaan. Het liefst maakt ze fantasiefiguren van mens en dier die ze neerzet met eenvoudige lijnen.

Norgervaart 10a , Huis ter Heide, open op vrijdag, zaterdag en zondag van 13.00-17.00 uur, www.galeriehuisterheide.nl