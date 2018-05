Kleintje Rodermarkt: paarden en veel pret

Vereniging voor Volksvermaken Roden houdt dan van woensdag 9 t/m zondag 13 mei allerlei activiteiten voor jong en oud. Het feest start op woensdag 9 mei om 14.00 uur met de opening van de kermis. Er is een concours hippique voor de dressuur- en springsport, een vuurwerkspektakel en een fietstocht.

De zondagmiddag wordt vanaf 13.00 uur het gezellige weekend afgesloten met liefst 15 verschillende tuigpaardenrubrieken, een Bierbattle race

en een dressuurdemonstratie van topsportamazone Laura Zwart. Alleen voor de fietstocht wordt een kleine vergoeding gevraagd, voor de andere activiteiten is gratis toegang.



Concours

Donderdag 10 mei zijn het Concours hippique paarden, braderie en rommelmarkt. Onlosmakelijk verbonden met Kleintje Rodermarkt is het Concours hippique. Een dressuur- en springwedstrijd voor paarden en pony’s met een prachtige ambiance op het evenemententerrein aan de Norgerweg, bij de Duiventil en bij het Windgat. Deze dag gaan er van 9.00 tot 17.00 uur in totaal ruim 600 inschrijvingen uit de regio van start. In de klasse B t/m ZZ-licht dressuur en de BB t/m ZZ springen.

In het centrum van Roden is vanaf 10.00 uur een braderie en rommelmarkt, met muziek en gezelligheid op de vele terrassen bij de horeca. Zaterdag 12 mei volgt het concours hippique pony’s, muziekfestival en vuurwerkspektakel. Van 9.00 tot 16.00 uur zijn er liefst 200 inschrijvingen van jonge talenten, die deelnemen bij de pony’s in de klasse B t/m Z2 dressuur en de BB t/m ZZ springen.

Kleintje Mokum



Om 16.00 uur start het muziekfestival ‘Kleintje Mokum Roden’, een samenwerking met de plaatselijke horeca. Amsterdamse gezelligheid in diverse Rônerkroegen. Vanaf 22.15 uur is er een grote vuurwerkshow op het evenemententerrein. Hoewel de vuurwerkshow al een mooi spektakel was, is er dit jaar een spectaculair element aan toegevoegd.



Zondag 13 mei staat in het teken van het tuigpaardenconcours, Bierbattle race, ponykeuring en fietstocht. Het tuigpaardenconcours begint om 13.00 uur en duurt tot 18.00 uur. Nieuw dit jaar zijn een Bierbattle race tussen de plaatselijke horeca, een dressuurdemonstratie van topsportamazone Laura Zwart en de ‘Slag om Hemelvaart’. Dit laatste is een competitie in samenwerking met tuigpaardconcours Marum en Grootegast. Op 6 mei start de competitie in Opende, op 10 mei in Grootegast en de finale is op

zondagmiddag 13 mei in Roden.

Onder zadel

Hoogtepunt van deze middag is het regionale kampioenschap Tuigpaarden onder het Zadel. Ook dit jaar is er een ponykeuring voor deelnemers tot 16 jaar. Naast de grote ring van het tuigpaardenconcours keurt een vakkundige jury de pony's van de deelnemers op bijvoorbeeld hoe mooi ze zijn gevlochten en hoe goed ze aan de hand kunnen lopen.



De familiefietstocht, van ongeveer 28 kilometer, brengt deelnemers langs vele mooie plekjes van de gemeente Noordenveld en aangrenzende gemeenten. Halverwege deze fietstocht wordt er door de Vereniging

voor Volksvermaken Roden een hapje en drankje aangeboden. De inschrijving is tussen 13.00 en 14.00 uur bij Hotel Eetcafé Zalencentrum Onder de Linden. De kosten voor deelname bedragen 4 euro

per persoon, kinderen tot en met 12 jaar mogen gratis meedoen. Meer informatie: www.volksvermaken.nl > Evenementen > Concours Hippique.