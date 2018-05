Feest tijdens 30ste Open Atelierroute

PEIZE Het wordt feest in de gemeente Noordenveld Het begon op een stralende dag, op de Molendag in mei 1988.

Tientallen fietsers dronken wat in het heerlijke zonnetje op het terras van Café Ensing in Peize. De kerk stond open en binnen was keramisch werk en schilderijen te zien. En toen bleek dat Peizer kunstenaars hun atelier hadden opengesteld, zodat daar “Een kijkje in de keuken” mogelijk was. De eerste Atelier Route was een feit!

Intussen is er veel gebeurd. De meeste professionele kunstenaars uit Noordenveld zijn lid geworden van kunstenaarsvereniging Verkuno. Bredere samenwerking kwam op gang. In steeds meer hoeken van de gemeente werden ateliers opengesteld.

Opening

De Open Atelier Route wordt ieder jaar feestelijk geopend. De opening van deze 30ste route is in De Paardestal in Peize. Hier opent burgemeester Klaas Smid op zaterdag 12 mei om 11.00 uur de route en is er al vanaf 10.30 uur een spektakel te zien van Beeldend Theater Suer.

Vrijdagavond 11 mei is er zang en muziek van Nele Mennes en begeleiding in de kerk van Peize. Deze voorstelling wordt aangeboden door de Open Atelier Route en is vrij toegankelijk. Wel aanmelden voor kaarten bij guidoansjemuyzart@tele2.nl. Er is maar een beperkt aantal plaatsen.

Boekhandel Nijman zal in het kader van de feestelijkheden een uitgave verzorgen van een boekenlegger, afgeleid van een werk van een van de deelnemende kunstenaars. In de etalage van de boekhandel zijn ook werken te zien.

Ook bij autobedrijf Opel Liewes is werk te zien van twee deelnemers aan de route. Liefst 22 kunstenaars op 16 lokaties, die te herkennen zijn aan de gele banieren. Deze lokaties liggen in Peize, Altena, Een, Veenhuizen, Roderwolde, Nietap, waarlangs een route is gemaakt die op te zoeken is in het boekje, dat o.a. in bibliotheken, winkels, VVV”s, en bij alle deelnemers ligt. De ateliers zijn geopend zaterdag 12 en zondag 13 mei van 12.00-17.00 uur.