Open golftoernooi Ot en Sien terug

Een open wedstrijd wil zeggen dat de deelname ook voor niet-leden van de vereniging, dus gasten van andere golfverenigingen in het land, mogelijk zelfs gewenst is. Deze editie is na een aantal jaren weer in ere hersteld en met behulp van een aantal Holthuizen-bedrijfsleden, alsmede de lokale middenstand van Roden is dit mogelijk gemaakt

om een fraai prijzenpakket voor de diverse speelsterkte categorieën samen te stellen.



Aanvankelijk begonnen als een Pro-Am 2-daags evenement, is later het thema van Pro-Am omgezet in een “Open”, met deelname van gastspelers. De opzet is een competitieve18-holes wedstrijd in 2 handicap categorieën voor dames en heren.

Categorie 1 strokeplay: handicap 0-14.9 en categorie 2 stableford: handicap 15-28, er wordt in mixed flights gespeeld en de minimum leeftijd voor de deelnemers is 18 jaar. De winnaar van het bruto strokeplay-klassement mag zich de “Master “van het toernooi noemen en ontvangt, naast de naamsvermelding als winnaar2018 op de wisseltrofee, ook een persoonlijke prijs, bestaande uit een fraai kunstobject met certificaat van kristal.

Voor de overige winnaars van respectievelijk het netto strokeplay-klassement en het stableford-klassement zijn er tevens kunstobjecten te winnen. Voor verdere informatie: www.golfclubholthuizen.nl