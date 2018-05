Anniek naar voorronde WK bloemsierkunst

Anniek Siegers, eigenares van Bloem & Cadeau Boutique Anniek in Norg, is geselecteerd voor de nationale voorronde voor het WK bloemsierkunst. Deze voorronde word op 23 mei in Veenendaal gehouden.

De winnaar mag Nederland vertegenwoordigen op het WK in maart 2019. Een vijf dagen durende wedstrijd in Philadelphia, Amerika. Anniek is niet alleen de jongste finalist, als enige dame moet het in deze voorronde opnemen tegen drie mannen die stuk voor stuk al heel wat naam en faam hebben bereikt in de Bloemsierkunst.

Oud-inwoner van Langelo Stoffer Veurman (internationaal bekend en meerdere keren Nederlands kampioen), Martin Groen (al eerder WK meegedaan namens Nederland) en Hans Zijlstra (vele male winnaar van grote wedstrijden) doen ook mee.

Extra oefenen

Tijdens de voorronde in Veenendaal moeten er twee verrassingsopdrachten gemaakt worden. "Het is maar de vraag of ik de materialen die ik ter beschikking krijg, bij mijn favoriete technieken passen", zegt Anniek, "en qua voorbereiding op deze dag zal ik dus alle technieken nog eens weer extra gaan oefenen en dan zullen we zien of de vorm van de dag brengt wat ik graag zou willen. WK Bloemsierkust."

Na 23 mei is het nog niet gedaan met de wedstrijdspanning, dan kondigen zich eind Juni (26 Aalsmeer en 28 Venlo) de voorronden voor het NK aan.

Vorige maand wist Anniek nog een keurige derde en vierde plaats te behalen op een prestigieuze internationale wedstrijd in het Belgische Seraing, Deze werkstukken zijn nog te bewonderen in de winkel aan het Westeind 14 in Norg.