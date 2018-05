Wereldwinkel: unieke manden uit Ghana

"Onlangs hebben we een flinke hoeveelheid manden uit Ghana ontvangen. Het vlechten van manden is een van de belangrijkste activiteiten die vrouwen in Noord-Ghana uitvoeren als zij een microkrediet hebben gekregen. Al jarenlang levert dit extra inkomsten op voor grote groepen

vrouwen". aldus Elly Pries van de Wereldwinkel.

Het maken van een mand is ongeveer een week werk. Afzet is niet altijd gemakkelijk en de concurrentie is groot. "Men is dan ook erg blij, als er een ander afzetgebied gevonden kan worden. Bij een bezoek aan de projecten nemen leden van de Ghana werkgroep altijd zoveel mogelijk manden mee, om ze hier weer te verkopen. Het geld gaat dan weer rechtstreeks naar de vrouwen."

Studenten

"Dit jaar ging er helaas niemand van de groep naar Ghana, maar een groep studenten uit Rotterdam ging wel en bovendien bezochten zij ook ons project in het noorden. Gelukkig waren zij bereid om manden mee te nemen naar Nederland! Vandaar een speciale actie", aldus Elly.



Het zijn kleurige, handgeweven en unieke Puur Natuur-manden, een typisch Afrikaans voorwerp, waarmee de vrouwen in Ghana een eerlijk verdiende beloning krijgen voor hun werk. In de Wereldwinkel wordt een hoekje vrijgemaakt om de manden uit te stallen en te laten zien hoe zij

geproduceerd worden. Wereldwinkel Roden, Nieuwe weg 7 in Roden op vrijdagmiddag 11 mei van 13.30 – 17.30 uur en/of zaterdag 12

mei van 9.30 – 17.00 uur.