Ruud Meulenberg verzorgt LeefstijlKompaz lezing

Burn-out is een groot en toenemend probleem. Onder werkenden vertoont 14% (1 op de 7!) burn-outklachten (CBS). Een echte burn-out is verwoestend en heeft lichamelijke verstoringen tot gevolg die een lange hersteltijd hebben (gemiddeld 242 dagen volgens zeer recent onderzoek van Arboned).



Op een interactieve manier laat Ruud zien waardoor mensen in een burn-out belanden. De dieperliggende oorzaken zijn verbazingwekkend (zo komt een burn-out bijvoorbeeld zelden door een te vol schema).

Tijdens deze avond krijg je handige handvatten om stress te verminderen, een burn-out te voorkomen en ontspanning en lol aan je leven toe te voegen. Want naast dat je het allemaal vol weet te houden, mag je toch ook nog gelukkig zijn?

Ruud Meulenberg is burn-out coach en eigenaar van Meulenberg Training & Coaching (MTC) dat landelijk actief is in het coachen van mensen met burn-out. Inmiddels werken er 25 coaches bij MTC. De bijeenkomst begint om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. De entree is 10 euro en daarbij is inbegrepen een exemplaar van het maandblad Spiegelbeeld. Opgave gewenst, dit kan bij Dolf Flinker: info@leefstijlkompaz.nl of via 06-21561743