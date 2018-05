Bevrijdingsvuur warm onthaald in Norg

Sinds 1948 wordt het bevrijdingsvuur in Wageningen ontstoken. Dit bevrijdingsvuur markeert de overgang van herdenken naar vieren, van 4 naar 5 mei.

Het vuur wordt ieder jaar rond middernacht ceremonieel ontstoken op het plein voor Hotel De Wereld. Na het ontsteken van het bevrijdingsvuur wordt het vuur in estafettevorm verspreid naar verschillende gemeenten in Nederland. Dit jaar haalde Loopgroep Norg het vuur op uit Wageningen.

Zonder problemen

De groep bracht in estafettevorm de fakkel/stormlantaarn naar Norg. De tocht verliep aldus een van de lopers zonder problemen. Dit uiteraard met dank aan het prima weer.

Onder begeleiding van muziekvereniging De Vooruitgang ging het naar de brink. De stoet werd aangevuld door legervoertuigen uit de oorlogsjaren. De Margarethakerk, de Stichting Welzijn in Noordenveld en Beweegdorp Norg hadden een omlijstend programma.

In de kerk was een expositievan oude foto’s uit de omgeving van Norg en attributen die waren geleend van het Artilleriemuseum in ’t Harde. Zoals enkele uniformstukken en helmen. Deze expositie blijft de hele maand mei te bezichtigen. Gospelkoor El Elohim uit Assen gaf verder een concert met ook 'oorlogsclassics' als We'll meet again...Zaterdagmiddag kan gefietst worden vanuit de kerk, routeboekjes zijn daar verkrijgbaar (Foto's Germ Geersing.)