Ot en Sien Rapid Schaaktoernooi in Roden

Dit gezellige kleinschalige toernooi vindt plaats in de oude Scheepstraschool (Schoolstraat 1) in hartje Roden. Hier, aan de Brink, is ook de thuisbasis van de organiserende schaakclub.



Speeltijd: Zeven ronden rapid met een speeltempo van 20 min pp/pp, speelsysteem: Zwitsers. Afhankelijk van de opkomst zal er gespeeld worden in één of twee groepen. Bij twee groepen worden de spelers verdeeld op basis van hun rating.



Max. aantal deelnemers: 40 (op volgorde van aanmelding). Inschrijfgeld: 5 euro (voor deelname en een eenvoudige lunch met soep en

broodjes). Het programma begint om 9.30 - 9.50 uur met ontvangst en registratie van de spelers. Rond 17.15 uur is de prijsuitreiking. Schaakclub Roden kiest bewust voor één bijzondere hoofdprijs voor de toernooiwinnaar. Evenals voorgaande jaren is de

hoofdprijs weer speciaal voor dit toernooi ontworpen.

Aanmelden voor het toernooi kan plaatsvinden door het insturen van een mailbericht (mail: avanderburgh@ziggo.nl onder vermelding van naam, geboortedatum, emailadres, schaakclub en rating). Sluiting inschrijving: vrijdagavond 25 mei 2018, 21.00 uur.

Voor een actuele deelnemerslijst en andere informatie zie https://schaakclub-roden.nl.In de directe nabijheid van de speellocatie zijn er volop gratis parkeermogelijkheden beschikbaar.