Handel en Wandel: Sowelu

Naam van het bedrijf:

Spirituele Cadeauwinkel Sowelu

Gevestigd in:

Roden, aan de Heerestraat 30 sinds 12 juli 2012, www.sowelu.nl .

Eigenaren:

Alwin Bisschop en Gosse Hoekstra

Medewerkers:

Drie en Jenny is bij ons part-time werkzaam

Branche/product:

Sowelu is onderscheidend in het aanbod. We zijn een cadeauwinkel gespecialiseerd in artikelen met een spiritueel thema, maar ook voor oosterse cadeau-artikelen kan men bij ons terecht. Ons assortiment bestaat onder andere uit Buddha's, engelen, wierook, geur-oliën, orakel- en inzicht-kaarten, boeken, cd's en meer aanverwante artikelen. Daarnaast zijn we als cadeauwinkel ruim gesorteerd in geurkaarsen van Yankee Candle en Woodwick, en parfumlampen van Ashleigh & Burwood.

Maar laten we niet vergeten hoe het begon, Alwin startte zijn praktijk voor massagetherapie in 2002 waarna Alwin en Gosse samen in 2012 de praktijk en winkel samen brachten. Alwin is nog altijd werkzaam in zijn praktijk waarbij Alwin naast Gosse het gezicht van de winkel is, ondersteund door Jenny.

Bent u tevreden over dorp/gemeente wat ondernemers betreft?

We zijn zeer tevreden met Roden als vestingsplaats. We ervaren Roden als een klantvriendelijk dorp daarnaast beschouwen we Roden als een kerndorp voor een wijde omtrek. Ook vinden we Roden voor onze klanten aantrekkelijk doordat parkeervoorzieningen ruimschoots, en zonder heffing van parkeergelden, aanwezig zijn.

Ben u lid van een belangenvereniging/Zakenkring?

Wij zijn niet aangesloten bij een belangenvereniging.

Bijzonderheden/specialiteiten van het bedrijf:

We beschouwen ons zelf als onderscheidend met ons assortiment, maar ook in onze service-gerichte benadering. Daarnaast organiseren we gedurende het jaar verschillende activiteiten. Het Spiritueel Café is een terugkerend evenement wat op de laatste zondag van de maand plaatsvindt, waarbij gelijkgestemden elkaar onder het genot van een kopje koffie of thee kunnen ontmoeten. Daarbij nodigen we interessante gastsprekers uit, en vinden er in de praktijkkamer 1 op 1 sessies plaats verzorgd door deelnemers met verschillende kwaliteiten (helderziende waarnemingen, healing, reading etc). Jaarlijks organiseren we tweemaal de Spirituele Beurs, deze organiseren we de laatste zondag in mei en in november in restaurant "Kom maar Binnen". De Spirituele Beurs is een evenement geschikt voor een ieder die graag "wat meer" wil weten verzorgd door deelnemers met uiteenlopende kwaliteiten (kaartleggingen, healing, stoelmassage, aura-fotografie etc).

Plannen/wensen voor de toekomst?

Vanaf september breiden we onze activiteiten uit met de start van Yogastudio Santosha aan de schoolstraat 1 in Roden (voormalige Scheepstraschool). De Yoga lessen zijn geïnspireerd op de klassieke Hatha yoga. Santsha staat voor tevredenheid, waarbij we binnen de lessen een weg naar tevredenheid proberen te bereiken, dit middels inspanning door beoefening van asana's (houdingen), en ontspanning wordt bereikt door middel van verschillende ademhaling- en ontspanningstechnieken. Wat wensen voor de omgeving betreft, we zouden graag zien dat de leegstand in onze omgeving opgevuld wordt met aantrekkelijke winkels.