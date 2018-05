Bevrijdingsvuur zaterdag naar Norg

Sinds 1948 wordt het bevrijdingsvuur in Wageningen ontstoken. Dit bevrijdingsvuur markeert de overgang van herdenken naar vieren, van 4 naar 5 mei.

Het vuur wordt ieder jaar om middernacht ceremonieel ontstoken op het plein voor Hotel De Wereld. Na het ontsteken van het bevrijdingsvuur wordt het vuur in estafettevorm verspreid naar verschillende gemeenten in Nederland. Dit jaar haalt Loopgroep Norg het vuur op uit Wageningen. Na een nacht afzien verwachten zij rond 10.15 uur in Norg aan te komen, waarbij ze de laatste kilometers ondersteund worden door leerlingen van het Dr. Nassau College.

Om deze feestelijke gebeurtenis niet onopgemerkt voorbij te laten gaan hebben de Margarethakerk, de Stichting Welzijn in Noordenveld en Beweegdorp Norg een omlijstend programma opgesteld. Om ongeveer 10:00 uur komen de lopers aan bij Café Norgerhout, vanwaar ze rond 10:15 uur vertrekken naar de Kerkbrink, onder begeleiding van de Vooruitgang en enkele oude legerjeeps. Burgemeester Klaas Smid zal daarna voor de kerk het bevrijdingsvuur ontsteken, terwijl De Vooruitgang het Wilhelmus ten gehore brengt.



Artilleriemuseum

Tussen 10.00 en 15.00 uur is in de kerk een expositie te zien van oude foto’s uit de omgeving van Norg en materialen zijn geleend van het Artilleriemuseum in ’t Harde. Deze expositie blijft de hele maand mei te bezichtigen. Van 11.00 tot 13.00 uur geeft Gospelkoor El Elohim uit Assen een concert in de kerk. Dit enthousiaste koor zingt gospels, maar ook musical- en popmuziek.

In de middag heeft Beweegdorp Norg, in samenwerking met de werkgroep 40-45 van de Historische Vereniging Norch een mooie fietstocht uitgezet. De route voert langs diverse monumenten die herinneren aan de oorlog. Deelnemers ontvangen van ons een boekje met een routebeschrijving en een beschrijving van de monumenten, samengesteld in samenwerking met de werkgroep '40-'45 van de Historische Vereniging Norch. De boekjes worden tussen 13.30 en 14.00 uur uitgegeven bij de kerk, waarna de deelnemers op eigen gelegenheid op pad kunnen gaan. Alle activiteiten op 5 mei zijn helemaal gratis.