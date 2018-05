Ook dit jaar is er weer een Open Deuren Dag in Den Andel. De opening van de Open Deuren Dag, die op zaterdag 26 mei is, zal om 10:00 uur verricht worden door dorpsgenoot en wethouder Marc Verschuren.

Shantykoor Windkracht 8 zingt het volkslied van Den Andel, waarna muziekgroep Sereno het Gronings volslied ten gehore zal brengen . Aansluitend maakt Sereno een rondgang door het dorp.

De gehele dag zullen circa 35 deuren van particulieren en bedrijven open staan om de bezoekers kennis te laten maken met hun hobby, tuin, verzameling, kunst en andere bezigheden. Er zal o.a. curiosa worden verkocht, boeken en plantenzaden.

Op diverse locaties zullen optredens zijn door muzikanten. Op de horecaterrassen zijn lekkere dingen te koop en kan men even bijkomen van alle indrukken.

In de molen de Jonge Hendrik is muziek en een Quilt tentoonstelling. De molen zal de hele dag in functie zijn en te bezichtigen.In de Ned. Herv. kerk kan men, afgewisseld door muziek, voordrachten beluisteren, speelt de Haip en er is een foto-expositie over Den Andel toen en nu.

In het Dorpshuis Op Streek kan men proef klaverjassen en biljarten en zullen dans-demonstraties te zien zijn. Ook kan men met karaoke meezingen. In de Holm exposeert Ruth Sas met foto's van dorpsbewoners uit de 90er jaren. Tevens kan men er fotoboeken inzien van de voormalige school de Holm en van de manifestatie uit de 80er jaren: Den Andel in vieren.

Op de grasweide is het project Historiaal aanwezig met o.a. potten bakken in een vuurtje en zal er worden gesponnen. In de Dorpstuin is een tentoonstelling van door kinderen gemaakte vlinders, worden er schapen geschoren en kan men met wol vilten.

Op het terrein van LMD zullen de gehele dag tractoren te bewonderen zijn, is er een pindabranderij en er zijn o.a. stationaire motortjes te zien.

Bij voldoende aanmelding is er van 13:00-15:00 uur een priegelmarkt bij de speeltuin de Berebult.

Om 17:00 zal deze dag afgesloten worden met een BBQ in het Dorpshuis onder muzikale begeleiding van de plaatselijke band Turkish Delight. En Shantykoor Windkracht 8 zingt de nieuwe versie van het lied Törkenbloud.

De deelnemers zijn te herkennen aan een vlag voor de deur en het programmaboekje ligt op verschillende plekken gratis mee te nemen. Het dorp zal feestelijk versierd zijn.

Er is een Oranjefietsenplan, dwz. bij de Holm staan 8 fietsen klaar die gebruikt mogen worden om diverse locaties te bereiken. Herkenbaar aan de oranje versiering. NB. Niet op slot zetten, want door iedereen te gebruiken.

Voor het volledige programma, zie www.denandel.nu