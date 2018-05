Graspop Festival in de startblokken.

Het is weer bijna zover. Zaterdag 26 mei zal geheel in het teken staan van het Graspop Festival: twee tenten en een buitenpodium met veel verschillende muziekstijlen en maar liefst 18 acts.

Na een lange voorbereidingsperiode zijn bestuur en vrijwilligers helemaal klaar voor Graspop Festival 2018. De organisatie is blij dat er dit jaar opnieuw zo veel enthousiastelingen zijn die willen helpen om het evenement tot een succes te maken. Naast de vrijwilligers tijdens de evenementen zijn het ook de sponsoren, middenstand, bouwploeg en verschillende ondernemers uit de omgeving die laten zien hoe groot het draagvlak voor het mooie evenement in Baflo en Rasquert is.

Het buitenpodium wordt omgetoverd tot “Lick-it dance stage”. Dit podium zal volledig worden bezet door DJ’s en rappers.

De gitaarliefhebbers kunnen deze Graspop editie hun hart ophalen met diverse bands. Het stevigere werk wordt verzorgd door de uit Engeland afkomstige tribute band van AC/DC. Deze heren laten zien waarom zij Europa’s beste vertolkers van het werk van AC/DC zijn.

Voor alle fans van de huidige Top40 heeft de organisatie “The Overslept” weten te verleiden om naar Baflo te komen. De band staat momenteel hoog in de hitlijsten met het nummer “Save our Souls” en staat dit jaar op veel festivals, waaronder Pinkpop. Het lijkt er sterk op dat de lijn wordt doorgezet en dat deze heren nog veel meer in petto hebben!

De absolute headliner van Graspop 2018 is “Wulf”. Eigenlijk iedere radiozender draait inmiddels zijn hits en hij staat op deze zomer op heel veel festivals.

Voor het publiek dat graag een feestje wil bouwen neemt “It all started in the ’90 ‘s” het publiek mee terug naar de ’90’s. Dit wordt een feest van herkenning met de vetste muziek, van eurodance tot (house/trance) classics, rock en hip-hop tot happy hardcore..

Tot slot is er ook aan de fans van de boerenrock gedacht: Høken met de Heinoos (de opvolgers van Normaal) zal de tent gaan vullen met bekend Normaal geluid.

De organisatie introduceert dit jaar tevens een gratis toegankelijk middagprogramma. Vanaf 15:00 is het festival terrein vrij toegankelijk en spelen er al diverse bands. Er worden onder andere springkussens geplaatst zodat ook de kleinsten een leuke middag kunnen hebben en de ouders / verzorgers alvast in de stemming kunnen komen voor het avondprogramma. Dit gratis toegankelijke programma deel zal tot 18:00 uur door gaan, vanaf 18:30 uur start dan het betaalde avondprogramma, uiteraard tot in de late uurtjes.

Tijdens de voorverkoop periode zijn kaarten voor € 20,- te verkrijgen in plaats van € 25,- aan de kassa.

Kaarten zijn verkrijgbaar via de voorverkoopadressen, verdere informatie en tickets online bestellen kan via de website : graspop-festival.nl