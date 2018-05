Tweemaal promotie bij volleyballers Winkhem

Terwijl bij de meeste volleybal verenigingen het seizoen al weken lang beëindigt is, is er gevoelsmatig voor Winkhem deze week pas een eind gekomen aan een succesvol seizoen. Zowel het eerste herenteam als het eerste damesteam van Winkhem zijn gepromoveerd.

Heren 1: De lange mannen van coach Miedema hebben een onverwachts goed seizoen gedraaid. Ze eindigden op de derde plaats in de 1e klasse B en kregen zo de mogelijkheid tot het spelen van promotie/degradatie wedstrijden. Uiteindelijk werden deze wedstrijden niet gespeeld omdat er genoeg ruimte ontstond door het terugtrekken van enkele ploegen. Het was even de vraag of het team klaar zou zijn voor de promotieklasse, maar na goed beraad is besloten deze stap te wagen.

Dames 1: De dames hebben een wel heel bijzondere weg moeten afleggen om tot promotie te komen. Al vanaf de start van het seizoen waren de dames van Winkhem titelkandidaat. De verwachtingen maakten ze ook dubbel en dwars waar. Alleen stak Vios/Kolham daar een stokje voor doordat zij met een nog sterker team wisten aan te treden.

De dames moesten daarom een beslissingswedstrijd spelen tegen de nummer twee van de andere poule, dat werd een wedstrijd met een verhaal. In Ten Boer lieten de dames zien dat ze sterker waren dan hun opponent. Maar door een zeer vervelende blessure kantelde de wedstrijd, coach Bijsma en het team moesten met lede ogen aanzien dat ze de winst aan DES moesten geven. De wedstrijd ging verloren. Gelukkig heeft dit verhaal ook de volleybal bond bereikt en mede daarom werd een open gevallen plek in de 2e klasse aan de dames van Winkhem gegund.

Zowel de heren als dames van Winkhem spelen dus een treetje hoger in het seizoen 2018-2019. Mochten er nou dames en heren geïnteresseerd zijn om mee te trainen bij Winkhem, dat kan.

Op dinsdag 22 en 29 mei zijn er inloop trainingen. De dames trainen van 19:00 – 20:30 & de heren van 20:30 -22:00 uur in de sporthal van het AOC terra aan de Onderdendamsterweg 44 in Winsum

Voor meer informatie: www.winkhem.nl of Facebook: Winkhem