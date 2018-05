De Print drie jaar lang hoofdsponsor tennistoernooi Winsum

Voorheen stond het toernooi bekend onder de noemer Hylmar Diemer Tennis Open. Vanaf komend seizoen gaat het evenement door het leven als het De Print Winsum Open.

Het toernooi is de afgelopen jaren flink gegroeid. Er komen inmiddels ruim driehonderd deelnemers. Elke tennisser in categorie 3 t/m 8 kan meedoen in de enkel, dubbel en mix. In de 7 is ook een 50 plus-categorie. Het is nu het grootste toernooi in de regio. Verreweg de meeste deelnemers komen uit de Hogeland-gemeenten (Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond).

Sluis was al langer als sponsor betrokken bij het toernooi en is trots dat hij nu als hoofdsponsor zijn naam eraan mag verbinden: ‘Ik sport zelf heel graag en vind het fijn om de tennisvereniging op deze manier een steun in de rug te geven om zo’n groot toernooi te kunnen organiseren. En zelf doe ik als tennisser ook graag mee, ik kijk er enorm naar uit.’

Voorzitter Tiemen Oosting van tennisclub Winsum laat weten dat een hoofdsponsor onmisbaar is, nu het evenement de afgelopen jaren zo is gegroeid: ‘Het is een hooggekwalificeerd toernooi. Natuurlijk kost dat geld, en dan is het fantastisch dat je een plaatselijke ondernemer hebt die zich aan je wil binden om op een financieel verantwoorde manier het toernooi te kunnen organiseren. De Print ondersteunde ons al in de afgelopen jaren en we waarderen het enorm dat hij dat op deze manier wil uitbreiden.’

Het toernooi wordt dit jaar voor de 28e keer gehouden, traditioneel weer in week 30. Dat valt dit jaar in de eerste week van de zomervakantie van de basisscholen, van 22 t/m 29 juli. Nieuw dit jaar is de mogelijkheid om al op zaterdag 21 juli wedstrijden te spelen, om de sterke groei van het aantal deelnemers op te kunnen vangen.

Naast de tenniswedstrijden zijn er ook verschillende randactiviteiten. Naast een barbecue op woensdag kunnen deelnemers en belangstellenden ook meedoen aan een klaverjastoernooi op de donderdagavond en grote pubquiz op de zaterdagavond.