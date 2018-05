Rondje Nostalgie Garmerwolde viert eerste lustrum

Er worden weer vele oldtimer boten, auto’s, tractoren, vrachtauto’s en stationaire motoren verwacht. De Historische Fietsclub Noord zal eveneens weer present zijn, alsmede de fam. van der Most. Zij geven weer demonstraties schapen drijven.

Het evenement is ontstaan doordat de familie Riddering iets wilde doen met het draaiorgel, de 52er Voigt, dat reeds 80 jaar in hun bezit was. Dit feit wordt nog steeds niet verloochend en het aantal draaiorgels dat ook nu weer komt is talrijk.

Nieuw dit jaar zijn de oude ambachten waaronder eenden-kooien vlechten, scheepsmodellen bouwen, mosterd draaien, een imkerij, hout draaien en kniepertjes bakken. Tevens komt er een plein met oude brandweervoertuigen en overig materieel. Bent u nieuwsgierig naar mooie verhalen neem dan plaats in de paardentram en de verhalenvertellers zullen u de oren doen spitsen.

Wat bijzonder is dit jaar is dat er werkpaarden komen die ook echt aan het werk gaan. Natuurlijk is er ook dit jaar weer een braderie, waar allerlei waar te koop aangeboden wordt.

Er is overigens nog ruimte voor boten, tractoren, auto’s en vrachtauto’s. Aanmelden kan op: www.rondjenostalgie.nl of bij Hilda Dikkema, tel.: 050 5416051.