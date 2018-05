Paas onthulde borstbeeld notaris Smit in Notoarestoen

Commissaris van de Koning René Paas heeft zaterdag een borstbeeld van notaris Cornelus Nanning Smit in het hart van Arboretum Notoarestoen in Eenrum.

Het is een eerbetoon aan de oprichter ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van de rododendrontuin. Vijftig jaar geleden startte notaris Smit met zijn ambitieuze groene avontuur, dat uitgroeide tot een uniek cultuurhistorisch erfgoed. Ondanks de scepsis, lukte het de notaris om een imposante tuin te realiseren met tal van uitheemse bomen en een unieke collectie rododendrons. René Paas: „De notaris heeft laten zien dat op deze klei bomen uit alle windstreken kunnen groeien. En zo kon het gebeuren dat Eenrum, een gewoon dorp op het Hogeland, naast een bos kwam te staan met prachtige bloemen en planten. Een lange neus naar iedereen die denkt dat je op klei alleen bieten, graan en aardappels kunt verbouwen.”

Zowel Paas als de overige sprekers, voorzitter Jan Hink en zoon Jan Smit, waren vol lof over de tomeloze inzet van de vrijwilligers van Notoarestoen. Zonder hen, zou de tuin niet zo floreren als deze nu doet. Vrijwilligers zijn onmisbaar, aldus Jan Smit. Commissaris Paas sloot zijn toespraak af met de woorden: „We kunnen een voorbeeld nemen aan Groningers als Notaris Smit. Hij maakte zijn droom waar. Smit heeft ons een erfenis nagelaten, die we alleen maar verlegen en dankbaar kunnen aanvaarden. Elk seizoen weer”.

Na de feestelijke onthulling van het beeld werd een nieuwe collectieboom geplant door kleindochter Leanne Smit en volgde een rondleiding door de tuin en langs kunstwerkjes van Eenrummer kinderen. Naast de kleurenpracht van de rododendrons maken twee opvallende exoten veel indruk op de gasten. De befaamde zakdoekjesboom, die nu uitbundig bloeit en de opvallende grote bloemen van de Amerikaanse magnolia.

Het borstbeeld is gemaakt door kunstenares Angelien Coco Martin uit Roden. Om de Groninger roots van de notaris te eren, staat op de sokkel de tekst Verzoameloar Oetzunderlek Oethaims Gruin. De tekst is gebaseerd op een krantenknipsel uit de jaren 70, waarin Piet Huizenga in het Gronings een ode brengt aan het notoaresbos. De letters zijn gegraveerd door steenhouwer Bertus Onderwater uit Schouwerzijl.

De vrouw van notaris Smit, Afina Smit-Elings, werd in het zonnetje gezet via een exclusieve mini-expositie in galerie Het Raadhuis in Eenrum met werken van Ploegschilder Ekke Kleima, die de vrouw treffend schilderde in haar jonge jaren op de hbs in Warffum.