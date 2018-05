Concert 120-jarige muziekvereniging Wilhelmina Bedum

Muziekvereniging Wilhelmina in Bedum viert het 120-jarig bestaan met een groot concert op zaterdag 26 mei om 19.30 uur in sporthal de Beeden.

Tijdens het concert, met als thema ‘120 jaar springlevend’, wil de vereniging terugkijken op haar rijke verleden en laten zien hoe jong de vereniging tegelijkertijd nog is. Medewerking wordt verleend door presentator Henk de Haan en zangeres Jasmin Lukkes.

Kaarten voor dit evenement zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij Atty Holthof, Sperwer 14 in Bedum (dagelijks na 17.00 uur) of online via www.wilhelminabedum.nl.

Meer informatie is te vinden op: www.wilhelminabedum.nl.