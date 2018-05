Avond4Daagse Middag-Humsterland met unieke routes

De Avond4Daagse Middag-Humsterland biedt van maandag 28 mei tot en met donderdag 31 mei prachtige routes van 5 of 10 km door Nationaal landschap Middag-Humsterland.

Wandelliefhebbers kunnen dan genieten van het oudste cultuurlandschap van Europa. Dit prachtige landschap verrast tijdens de avontuurlijke wandelingen zelfs haar bewoners. De routes lopen dan ook niet alleen over verharde wegen maar tevens over dijken, door het hoge gras of zelfs dwars door een korenveld.

Onderweg krijgen de wandelaars originele energizers, dit jaar onder andere van De Eendracht, sinds 1816 niet te beroerd voor een muzikale opkikker. Iedere dag start een etappe vanuit een ander dorp: de wierdedorpen Ezinge en Garnwerd, dijkdorp Kommerzijl en het op een oude kwelderwal gelegen Oldehove.

De organisatie stelt een ‘alternatieve’ Avond4Daagse samen. Door routes te maken buiten de reguliere wandelpaden en wegen wordt tijdens de 4daagse een andere blik op het landschap gegund. Voor jong en oud zijn de routes avontuurlijk want ze bieden behalve prachtige vergezichten ook een kijkje op bijvoorbeeld boerenerven, de vogelrijke dijken en andere plekken waar je normaal niet zomaar komt. De routes zijn buiten de 4daagse niet toegankelijk als openbare wandelroute.

De startplekken zijn:

maandag 28 mei: Garnwerd (start bij basisschool De Kromme Akkers); dinsdag 29 mei: Oldehove (start bij dorpshuis Humsterland); woensdag 30 mei: Kommerzijl (start bij basisschool De Rietstek) en donderdag 31 mei: Ezinge (start bij café De Brug).

Inschrijving kan op de eerste dag vanaf een kwartier voor de start. Dit is vanaf 17:45 uur. Voor kinderen in de basisschoolleeftijd worden er inschrijfformulieren uitgedeeld op de scholen.

Meer informatie: www.avondvierdaagse-middaghumsterland.nl.