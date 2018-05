Schenking Mamamini voor bus Kledingbank Maxima

Het Mamamini Goededoelenfonds heeft vorige week een cheque van 2130 euro uitgereikt aan Kledingbank Maxima Het Hogeland in Winsum.

Het geld is bedoeld om de exploitatiekosten 2018 te kunnen dekken van de personenbus. Als voor klanten het vervoer naar de Kledingbank absoluut niet mogelijk is, ondersteunt de kledingbank hierin. Inschrijven voor de personenbus kan tot vrijdag 17:00 uur, voor vervoer de week daarop volgend, via: naarmaxima@gmail.com.