Voor Brassband Heman is het de week van de (hang-)geraniums, Vlijtige Liesjes en Salvia’s.

Elk jaar houdt Brassband Heman de populaire plantenactie. Op vrijdag 18 mei vanaf 16.00 uur worden in de drie plantensoorten in Zuidwolde en Noordwolde voor aantrekkelijke prijzen verkocht. Ook zijn ze alvast te bestellen via: voorverkoop@brassbandheman.nl.