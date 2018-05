Belangrijke winst voor DWA/Argo

Voorbeide ploegen was het een belangrijke wedstrijd in de strijd tegen degradatie. Na de eerste helft was de ruststand 9-7 en hoewel DWA/Argo ook een groot deel van de tweede helft achter stond, wist de ploeg in de laatste minuten de bordjes te verhangen.

Onder warme weersomstandigheden opende Lintjo de score met direct twee treffers. Hierna scoorde Lisette Hamminga het eerste doelpunt namens de gasten. Na wederom twee treffers van Lintjo stond er 4-1 op het scorebord. Op deze stand wisten beide ploegen maar liefst elf minuten niet te scoren. Beide ploegen hadden last van de warmte en konden hun kansen niet afmaken. In de eerste helft waren dan ook weinig doelpunten te bewonderen. Uiteindelijk kwam ook DWA/Argo op gang en Natasja Schuuring, Lisette Hamminga, die haar vizier zaterdag op scherp had staan, en Sam Pestoor zorgden ervoor dat het 4-4 werd. DWA/Argo begon beter te draaien en kreeg meer zelfvertrouwen. Maar na de gelijkmaker wist Lintjo wederom twee goals op rij te maken. Lisette Hamminga hield DWA/Argo in de race, door 6-5 te maken. Lintjo speelde beter in deze fase en liep hierna weer uit naar een verschil van drie treffers. Tom van der Laan en Aaltje Kinderman zorgden voor 8-7, Lintjo maakte er voor de thee nog 9-7 van.

Na de pauze kwam DWA/Argo scherper de kleedkamers uit en Tom van der Laan was de eerste die een doelpunt maakte. Toch vergrootte de thuisploeg het gaatje weer naar 10-8. Bij deze stand was Lisette Hamminga erg belangrijk, want zij was degene die met twee rake schoten een 10-10 stand op het scorebord bracht. DWA/Argo kreeg het vertrouwen terug en vocht voor wat het waard was. Na een treffer van Lintjo was ook Natasja Schuuring succesvol, zodat het 11-11 werd. Nadat Lintjo andermaal op voorsprong kwam, was de laatste fase van de wedstrijd voor de gasten. DWA/Argo bleef als een team vechten tot het einde. Lisette Hamminga was nogmaals verantwoordelijk voor de gelijkmaker (12-12) en Nick Brandsma werd uiteindelijk de matchwinner. In de laatste minuten schoot hij nog twee maal raak. Omdat ook concurrenten punten pakten blijft het spannend in de laatste twee duels van de competitie.

DWA/Argo zal op zaterdag 26 mei om 15.30 de laatste thuiswedstrijd van dit veldseizoen spelen. Koploper Emmeloord komt dan op bezoek in Winsum. De polderbewoners staan deze competitie, nog zonder puntverlies, ruim bovenaan. In de zaal werd de ploeg ook al kampioen, maar toen wist DWA/Argo twee maal van de uiteindelijke kampioen te winnen. Op dinsdag 15 mei speelt DWA/Argo echter eerst nog de halve finale van de AP.Buitenbeker. DWA/Argo gaat voor deze bekerwedstrijd op bezoek bij ZKC 2 in Zuidwolde (Drenthe).

Scores DWA/Argo: Lisette Hamminga (6x), Nick Brandsma(2x), Tom van der Laan (2x), Natasja Schuuring (2x), Aaltje Kinderman (1x), Sam Pestoor (1x).

Uitslagen:

It Fean/Invicta/Frigro 10-11

Pallas - Harkema 19-20

Lintjo - DWA/Argo 12-14

Emmeloord - Elko 19-15

Stand:

Emmeloord 11-22

Elko 12-19

Pallas 11-12

DWA/Argo 12-10

Invicta/Frigro 12- 9

It Fean/Boelenslaan 12- 9

Lintjo 12- 7

Harkema 12- 6