Kunstmarkt MonMarne in Kloosterburen

Stichting Culturele Activiteiten Kloosterburen (SCAK) organiseert op 26 mei van 11.00 tot 17.00 uur een dag helemaal in het teken van (amateur)kunst en in de sfeer van het Parijse Montmartre.

Iedereen die zich bezig houdt met kunst is van harte uitgenodigd. Schilders, pottenbakkers, beeldhouwers, fotografen, zangers, acteurs, muzikanten..... Alle kunstvormen zijn welkom.Het evenement vindt plaats in en om de Kloostertuin in Kloosterburen.

Meedoen? Kunstenaars die meer informatie willen of zich aan willen melden kunnen kijken op www.scak.nl, mailen naar info@scak.nl of bellen naar 06-49640329