Zitmaaierrace Tinallinge

BAFLO

De zitmaaierrace zal dit jaar op de vennenweg in Tinallinge (nabij Baflo) gehouden worden en wel 30 juni. Vanaf 11 uur zijn de bezoekers welkom om de zitmaaierraces in de 3 verschillende klasses te aanschouwen. Dit jaar in het bijzonder houdt de organisatie ook een Barrel klasse, deelnemers gaan verkleed en pimpen hun cross brommer/ motor/ quad op om zo creatief en ludiek mogelijk over de baan te racen. Ook zijn er oldtimer trekkers en voor kinderen een springkussen.