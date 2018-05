Nieuwe tentoonstelling Bart Art Box

Het werk van heel verschillende kunstenaars, die bewust zijn uitgekozen om hun werk, zorgt voor inspiratie en verbazing. Ook bij de 2 e tentoonstelling van dit jaar is dat weer gelukt.

Bart Art Box heeft Wokkel (1972) uit Garmerwolde gevraagd een kunstenaar te zoeken om ‘Tegenstelling/contrast’ te maken. Dat werd Onno Broeksma (1959), Ezinge. Het is Wokkel gelukt om een tegenpool te vragen.

Wokkel maakt grote, zeer pasteuze schilderijen. Dik opgezette olieverf, met zand, teer en carboleum aangevuld waarmee hij uitdrukking geeft aan Neo-expressionistische heftige landschappen en verlaten gebouwen. Het werk is opgebouwd uit vele lagen. ‘Schilderen is voor mij energie’ zegt hij. Het Drents Museum en INGbank kochten werk van hem aan. Wokkel’s schilderijen waren ook op belangrijke beurzen in Rotterdam en Den Haag.

Onno Broeksma (1960) uit Ezinge is, in veel opzichten, de tegenstelling van Wokkel. Dat is, op zich en in hun werk, het contrast. Met zijn minimalistische werken zoekt hij in materiaal en vorm naar reflecties en absorptie van het aanwezige licht. De kleuren, of eigenlijk tinten, die hij gebruikt zijn zwarten, witten en grijzen, af en toe menierood. Het zijn geschilderde tekeningen/getekende schilderijen, aangebracht op verschillende dragers. Onno Broeksma schildert, lithografeert en tekent. Zijn werk was te zien in vele plaatsen zoals Zutphen, Drachten en Hamburg.

‘Tegenstelling/contrast’ is open van 20 mei tot 17 juni, zaterdag en zondag van 13 tot 17 uur.