Nederlands-Arabische kerkdienst in GKV De Poort in Winsum

WINSUM

De gemeente van GKV De Poort wil jou, met name als je Arabisch-talig bent, graag ontmoeten en leren kennen. Daarom nodigen wij jou uit. Het maakt niet uit wat voor geloof of achtergrond je hebt. Zondag 3 juni om 11.00 uur welkom in De Poort in Winsum want dan is er een Nederlands-Arabische kerkdienst. Bezoekers gaan samen zingen, bidden en luisteren naar een verhaal uit de Bijbel. Daarna is er thee, koffie, een lunch en tijd om elkaar te ontmoeten.