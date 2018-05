Drie kunstenaars exposeren in kerk van Adorp

De Culturele Commissie Adorp organiseert op 26 en 27 mei en 2 en 3 juni in de kerk van Adorp een expositie met drie bijzonder getalenteerde kunstenaars. De expositie is gratis toegankelijk van 14.00 - 17.00 uur.

De opening op 26 mei krijgt een bijzonder tintje met zang van Josien Miedema, begeleid door Gert Polkerman op de gitaar.

De drie kunstenaars zijn Leslie Kamps, Edwin Grissen en Jozephine Wortelboer.

Leslie Kamps schildert patronen en structuren, zelf noemt hij dit dynamische systemen. Hij gebruikt hierin verschillende onderwerpen, vaak verwijst hij in zijn werk naar de kunstgeschiedenis, architectuur en persoonlijk leven.

Edwin Grissen is afgestudeerd aan de Academie Beeldende Kunst Minerva in 1996 en sindsdien is hij onophoudelijk bezig met schilderen. Vaak als natuurschilder, maar hij laat zich soms ook verleiden tot het schilderen van stadsgezichten. De mens heeft altijd een ondergeschikte rol in zijn schilderijen. Edwin schildert realistisch, soms romantisch, maar altijd met een losse zwierige toets. Hij behandelt de uiteenlopende thematiek van landschappen, stillevens en interieurs vanuit verschillende invalshoeken. Soms zijn de dingen uitvergroot en soms zoomt hij juist uit voor een breder perspectief.

Jozephine Wortelboer’s werk munt uit door een trefzekere weergave van het onderwerp: vogels en vrouwen. Alleen de karakteristieke trekken worden gebruikt. Daardoor blijven mens en dier ook in hun abstrahering zeer herkenbaar. De houding, expressie en de gang van de vogels zijn bepalend voor het beeld. De waggelende onschuld van de dodo, de trotse elegantie van de kraanvogel, de stoere presentatie van de kemphaan worden raak en met een liefdevolle humor tot uitdrukking gebracht. Bij de mensen is het niet veel anders. Ook zij ”poetsen hun veren op en stralen uit hoe ze zich voelen”. De sculpturen zijn speels en open. Het gebruik van de originele bronskleur in combinatie met gepatineerde gedeeltes versterkt de spanning en levendigheid van de beelden.