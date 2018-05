Concert Sound of Joy in Winsum

Het voor velen bekende Sound of Joy geeft op 2 juni een concert in de Centrumkerk in Winsum.

Onder de leiding van Bonnie Hoekstra zingt dit enthousiaste koor een aantal liederen met als verbindend thema : Vrijheid en Verbinding.Voor de pianobegeleiding zorgt Liesbeth Wildeveld. Dansschool Addance uit Groningen luistert dit sfeervolle concert op met een aantal dansen.

Aanvang: 20.00uur. Er is voor een ieder koffie of thee. Kaarten in voorverkoop kosten €10,00. Ze zijn verkrijgbaar bij Hijlkema Mode en Wonen of telefonisch bij Marjan Mekel te reserveren, tel. O595 441275. De prijs van kaarten aan de zaal bedraagt € 12,50