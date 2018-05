Grote rommelmarkt in Baflo

Vanaf 13:00 uur tot 16:00 uur staan de vrijwilligers van jeugdsoos Eagle de rommelmarkt spullen te verkopen bij de jeugdsoos aan de Gebroeders Gootjesstraat.

Al jaren organiseert Jeugdsoos Eagle een grote rommelmarkt. In en buitenom het gebouw vind de rommelmarkt plaats en zijn de spullen uitgestald in verschillende categorieën als boeken, kasten, antiek, kinderspeelgoed, kleding en huishoudelijke artikelen. Tijdens de verkoop is er ook een terras aanwezig en staat er een springkussen voor de kids.