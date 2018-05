Cultuurpodium Parels van het Noorden weer erg gevarieerd

Ook dit jaar is Kantens en omgeving het decor van Parels van het Noorden, waarbij het Groninger land de inspiratiebron is voor kunst en cultuur. Het vindt plaats op 31 mei en 1 en 2 juni.

Toke van Oorsouw, artistiek leider Laway Arts: “Parels van het Noorden staat voor de mensen zelf. Inwoners uit verschillende dorpen op het Hogeland zijn de afgelopen maanden al enthousiast bezig om door middel van diverse kunstvormen uitdrukking te geven aan dat wat hen inspireert. Dat is prachtig om te zien en er worden hele mooie dingen gemaakt. Op deze manier willen wij in de regio de amateurkunst een impuls geven.”

Het programma vindt plaats op o.a. de Borg Ewsum, langs het wandelpad tussen Middelstum en Kantens, in ’t Schienvat, bij Molen Grote Geert en in en bij de Theaterwerkplaats in Kantens.

De optredens en activiteiten variëren van theater, dans, soundscape, DJ en ‘druksels’ workshops tot muziek, een expositie en een Syrische barbecue. Zo is het theaterproject Ewsum een combinatie van dans, film, tekst en muziek, waarbij de unieke locatie centraal staat.

Het jeugdtheater bij Molen Grote Geert vertelt het verhaal van de molen(d)aar. In het weiland staat een soundscape met geluid en objecten. Er is een open podium met ook jamsessies en er vinden optredens plaats van Megins Move, Steven Prins en Popkoor BSUR en het dansproject Courage 65+ met eigentijdse dans.

Een groot aantal activiteiten en optredens zijn gratis en voor een paar dient een kaartje te worden gekocht. Meer informatie, uitgebreid programma kaarten kopen? www.parelsvanhetnoorden.com.

Meer informatie en het laatste nieuws ook op Facebook/parelsvanhetnoorden.