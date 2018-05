WEHE DEN HOORN

De Zuidema Kapel uit Grootegast verzorgt zondagmiddag 10 juni een stralend zomerconcert in 'T Marnehoes in Wehe den Hoorn. Aanvang 15.00 uu, entree: 7,50 per persoon. Reserveren hoeft niet maar mag wel via info@ zuidemakapel.nl of telefonisch 0511-476811.