Streekmarkt Verhildersum Leens

De zomer is in aantocht, genieten van de zon en van lekkere gerechten. De fruitbomen staan in volle bloei en de asperges en aardbeien zijn weer verkrijgbaar, natuurlijk ook op de Streekmarkt van Verhildersum. Ieder jaar weer een teken dat de zomer niet lang meer op zich laat wachten. Kom proeven en laat u inspireren door de vele ambachtelijke lekkernijen en lokale producten. Ontmoet oude bekenden en probeer de producten van de standhouders. De Streekmarkt is 19 mei, van 10.00 tot 16.00 uur bij de museumboerderij Verhildersum.

Op de Streekmarkt Verhildersum kunt u terecht voor ambachtelijke heerlijkheden, voornamelijk uit de eigen streek. Ambachtelijke biologisch brood, worst en boerenkaas, eieren van boerenscharrelkippen, geitenkaas, groenten en fruit, cider, honing, mosterd, chutney’s en kruiden, koolzaadolie en nog veel meer.

Maak ook kennis met de kalfjes. Ze lopen sinds kort weer met hun moeders vlakbij de boerderij. En neem een kijkje bij de expositie Aan tafel bij... de borgbewoners, het boerengezin en het arbeidersgezin in de museumboerderij. Geertje, Jeannette en Janna vertellen bezoekers er meer over. Bekijk de film over de vleermuizen in de boerderij. En bewonder de schilderijen van de Ploegschilders in het Koetshuis, Kleurendrift het land van De Ploeg.

Andere komende activteiten zijn 21 mei: Dag van het Kasteel, met speciale rondleidingen door de bewoners en 2 juni, 15.00 uur: Concert, met werk van Ploeg-componist Daniël Ruyneman.