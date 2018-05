Highland Games in Winsum

Het toeristisch seizoen in Winsum wordt zaterdag 26 mei geopend met een nieuw evenement: de Highland Games. Activiteiten zullen plaatsvinden in het centrum van Winsum & Marenland Recreatie en het centrum van Winsum. Er kunnen zich nog teams aanmelden.

De naam Highland Games verwijst naar het Hogeland. Het evenement wordt georganiseerd door het bedrijf Actief Noord in opdracht van de ondernemersvereniging Winsum. Volgens de initiatiefnemers staat er zaterdag 26 mei een spectaculair en groots evenement op het programma. Teams strijden in Schotse klederdracht om de hoofdprijs van maar liefst 500 euro. Het is de bedoeling dat er deelnemende teams komen uit de hele nieuwe gemeente Het Hogeland. Men moet het onder andere tegen elkaar opnemen tijdens touwtrekken, katapult schieten, de whisky barrel run en de kajakbattle op het Winsumerdiep. Sommige onderdelen worden op camping Marenland afgewerkt, maar ook het centrum van het dorp en de tussenliggende straten worden gebruikt tijdens de Hihgland Games.

Naast de spannende strijd is er een foodfestival en een whisky-proeverij bij Camping Marenland waar ook de hele dag gratis gebruikt gemaakt kan worden van de kano’s. Op verschillende plekken kan men genieten van live-muziek en tevens zullen de nieuwe hanging-baskets in het dorp gepresenteerd worden. Ook zijn er meerdere activiteiten voor kinderen.

De ondernemersvereniging Winsum heeft met dit evenement als doel om Winsum toeristisch op de kaart te zetten en het publiek te laten zien wat er in de omgeving allemaal te doen is. Daarvoor kan men ook terecht op de recreatiemarkt waar verschillende ondernemers zich presenteren. Als het aan de Ondernemersvereniging ligt groeien de Highland Games uit tot een jaarlijks terugkerende traditie in het laatste weekend van mei zo vlak voordat het echte zomerseizoen los barst.

Er is nog ruimte voor teams om deel te nemen. Een team dient in ieder geval uit zes personen te bestaan. Opgeven kan via de website www.actiefnoord.nl. Het evenement begint 26 mei om 14.00 uur en duurt tot 21.00 uur.