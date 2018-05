Theater Pannenkoek: interactief theater voor 2+

“Al die kostuums aan die rekken zijn voor de musical Het meisje van Yde”, zegt Inge Bakker in haar kostuumatelier waar ze met twee collega’s theaterkostuums ontwerpt en maakt. Het maken van theaterkostuums is een van de werkzaamheden die ze naast Theater Pannenkoek heeft. Het atelier is ook de plek waar zij en Natalie van Eerden hun decors en kleding maken voor de voorstellingen van Theater Pannenkoek. “Die vogelkostuums zijn inderdaad voor Antonia, het stuk dat we binnenkort spelen.”

Van Eerden: “Maar in het boek, waar het stuk op gebaseerd is, komen op een bepaalde pagina ook twee ieniemienie lieveheersbeestjes voor en die hebben bij ons juist de hoofdrol als presentatoren van een radio-ochtendshow. Om een verhaal ook te laten werken in de vorm van theater, moet je het soms op een wat andere manier vertellen.”

Afwisseling

Van Eerden en Bakker – die elkaar leerden kennen toen ze respectievelijk als Dramadocent en Musicaldocent werkten bij VRIJDAG – omschrijven de wijze waarop ze samen schrijven aan een stuk als “pingpongen”. Bakker: “Het is een proces waarbij we wel taken verdelen, bijvoorbeeld dat we elk een verhaallijn uitwerken. Maar vervolgens gaan we dan over en weer elkaar aanvullen. Ook met muziek. Het kan zijn dat Natalie een stukje tekst heeft en dat ik daar muziek bij bedenk, maar ook andersom.”

Iets waar ze dan ook rekening mee moeten houden is hoe je met dat verhaal kinderen in de peuter- en kleuterleeftijd een half uur kunt blijven boeien. Van Eerden: “Het is belangrijk dat er veel afwisseling is, anders verslapt hun aandacht.” Iets wat wel een uitdaging kan zijn met slechts twee acteurs die alle rollen spelen. “We spelen in Antonia twee vogels en twee lieveheersbeestjes en de andere rollen doen we met handpoppen. Dat zijn minder rollen dan in eerdere stukken, maar alsnog moeten we ons wel een keer of vijf omkleden achter het decor.”

Ook het interactieve gehalte van de voorstellingen draagt bij aan de afwisseling. “We vinden het belangrijk dat ze het gevoel hebben dat ze onderdeel zijn van het toneelstuk. Dat ze soms ook op het puntje van hun stoel moeten zitten om in de gaten te houden wat er allemaal gebeurt. En bijvoorbeeld moeten helpen met iemand zoeken.”

Educatief

Toch zitten er ook wel weer genoeg rustmomenten in, vult Bakker aan. Het is altijd zoeken naar een bepaalde balans die werkt voor de dreumesen in het publiek. Maar ook voor de aanwezige volwassenen. “In deze leeftijdscategorie komen kinderen nooit alleen. Dus we zorgen er ook wel voor dat het voor de ouders ook leuk is. Soms zit er ook weleens een korte volwassen grap tussen, en we betrekken ze ook bij al de interactieve dingen. Het is niet zo dat de ouders allemaal achteraan met hun mobieltjes zitten te wachten tot het klaar is.”

“We stoppen er inderdaad ook altijd iets educatiefs in. We laten ze op een speelse manier bekend worden met basisbegrippen zoals kleuren en getallen en dagen ze onder meer motorisch uit en koppelen daar een woordenschat aan. Bijvoorbeeld: tijdens een politieritje op zoek naar boeven bewegen de kinderen mee op de liedtekst: ‘links rechts rechtdoor, over water over spoor.’ Ook zit er altijd een boodschap verstopt in de verhalen, zoals over de vraag ‘hoe ga je het beste met elkaar om?’ Of dat we op een luchtige manier zoiets als faalangst aanstippen.”

Van Eerden: “Het spelenderwijs leren gebeurt ook doordat de kids personages gaan helpen of juist tegenwerken. Of dat ze de handpoppen in het stuk gaan waarschuwen. Ook de liedjes in het stuk hebben een educatief karakter.”

“De boodschap en leerzame elementen worden vaak opgepikt door de iets oudere kinderen. Maar wij spelen vanuit een basislijn van lol en blijheid waardoor we ook de allerjongste kinderen mee krijgen in het verhaal.”

Antonia

Theater Pannenkoek treedt vaak op in bibliotheken, bijvoorbeeld in het kader van de Kinderboekenweek en de Nationale Voorleesweek. In mei en juni hebben ze echter een toertje gepland waarbij ze met hun voorstelling Antonia in buurthuizen en kleine zaaltjes optreden in de provincie.

Bakker: “Antonia gaat over een vogel die niet zo mooi kan zingen. Elke ochtend zingt ze alle vogels wakker in het bos. Dat doet ze nogal vals. Iedereen vindt dat vervelend. Ze schelden haar zelfs een beetje uit, wat ze zijn er zat van. Op een gegeven moment heeft Antonia genoeg van hun geklaag en vertrekt ze. Dan realiseren die vogels na een tijdje dat ze haar missen. Alles gaat mis zonder haar…”

Wie wil weten hoe dit afloopt kan dit onder meer zien op de volgende plekken: Het Buurthuis in Ezinge op donderdag 17 mei, Andledon in Den Andel op woensdag 6 juni en Blauwe Schuit in Winsum op woensdag 13 juni. Voorstellingen beginnen om 15.30 uur en kosten 5 euro p.p. voor iedereen vanaf 2 jaar.

Tekst: Arjen J. Zijlstra