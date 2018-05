Presentatie ‘Dans het Leven’ van Dansproject Courage 65+

WINSUM

In maart is Laway Arts uit Kantens in samenwerking met Stichting Podium uit Winsum gestart met een programma ‘Eigentijdse Dans’ voor 65+ers in Cultureel Centrum de Blauwe Schuit in Winsum. Zaterdag 26 mei om 20.30 uur nemen de dansers bezoekers tijdens de presentatie in de Blauwe Schuit graag mee naar een andere wereld.