Ontmoet de Groningse molenaars

Het is 12 en 13 mei Nationale Molendag, het belangrijkste molenevenement van Nederland. Dit jaar is het thema: 'Ontmoet de molenaar!'. Naar aanleiding van de UNESCO inschrijving van het Nederlandse molenaarsambacht op de Representatieve Lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed. In de provincie Groningen doen zo’n 50 molens mee. Voor kinderen is gratis het Molen-Ontdekboekje op te halen. Kijk op molens.nl voor alle deelnemende molens.

Feestelijke activiteiten op de Groningse Molens

Kom óók op bezoek en de molenaar vertelt je alles over zijn molen. Vele molenaars en vrijwilligers organiseren extra activiteiten om er een gezellige dag van te maken. Enkele tips:

In molen De Weddermarke in Wedderbergen opent het kleinste theater van Nederland de deuren met een doorlopende korte voorstelling, dit is alleen zondag.

De Nieberter molen werkt samen met het Museum 't Steenhuus. De molen maalt meel en in het museum worden de lekkerste dingen ervan gemaakt. Kinderen kunnen meehelpen met het bakken van pannenkoeken en er zijn oude (meel)gerechten te proeven.

Mills on the Air bij molen De Dellen in Nieuw-Scheemda. Een van oorsprong Engels amateurradio-evenement waarbij er contact met molens in binnen- en buitenland wordt gemaakt. Iedereen kan meeluisteren met de communicatie via amateurradioverbindingen.

Gratis Molen-Ontdekboekje

Voor kinderen ligt op elke deelnemende molen gratis het Molen-Ontdekboekje klaar. Vol puzzels, raadsels, kleurplaten en spelletjes,

De Nationale Molendag wordt georganiseerd door vereniging De Hollandsche Molen en Het Gilde van Vrijwillige Molenaars. Daarnaast wordt de dag mede mogelijk gemaakt door de BankGiro Loterij. Het volledige programma voor Nationale Molendag is te vinden op molens.nl