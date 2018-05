Komt u ook Prokkelen bij NOVO Winsum?

W

Een Prokkel is een prikkelende ontmoeting tussen iemand met een verstandelijke beperking én iemand zonder. Dat kan tussen twee mensen zijn, maar ook in een groep. De prokkelweek is dit jaar van 4 tot en met 9 juni en door NOVO Winsum wordt vrijdagmiddag 8 juni een Prokkel georganiseerd in Cultureel Centrum de Blauwe Schuit.