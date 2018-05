DES dames 1 promoveert naar de 2e klasse

Op donderdag 3 mei was de beslissingswedstrijd tussen DES dames 1 en Winkhem dames 1 in de Tiggelhal in Ten Boer. Beide volleybalteams zijn op de 2e plaats geëindigd in de Nevobo competitie en mochten strijden om een felbegeerde plek in de 2e klasse.

Na een achterstand van 2-0 hebben de dames zich in een zinderende wedstrijd teruggeknokt naar 2-2. Met de grote en indrukwekkende support van het publiek hebben zij in de allesbeslissende 5e set de wedstrijd naar zich toegetrokken (17-25 23-25 25-17 25-23 15-8). Volgend jaar speelt DES dames 1 in de 2e klasse.

Volleybalvereniging DES heeft 3 dames, 2 heren en 2 jeugdteams die in verschillende klassen in de competitie spelen. Ook wordt in september gestart met een recreantenteam in oprichting. Vanaf 3 september starten de trainingen weer op maandagavond. Voor meer informatie kunnen geïnteresseerden mailen naar desvolleybal@live.nl