De Ploeg in Middag-Humsterland

In Museum Wierdenland wordt vrijdag 18 mei de tentoonstelling ‘Kunst op sporen, ,speurtocht met de honderdjarige Ploeg’ geopend. Aanleiding is het honderdjarig bestaan van de Groninger kunstkring De Ploeg. Met een eigen draai aan de Ploegkunst laat Museum Wierdenland zien dat de fascinatie voor het Groninger landschap bij de huidige Ploegleden nog onverminderd groot is.

De Ploeg toen...

De Ploeg werd in 1918 in Groningen opgericht. Voornamelijk kunstschilders, maar ook musici, literatoren en beoefenaars van toegepaste kunsten sloten zich aan. Tot het collectief behoorden onder anderen Jan Wiegers, Johan Dijkstra, Jan Altink, George Martens, Alida Jantina Pott en Simon Steenmeijer.

Het Groningse landschap nam een prominente plaats in in de onderwerpkeuze van de kunstenaars. Een hoog geplaatste horizon, een door weg of sloot geaccentueerd perspectief en contrasterende kleurvlakken zijn kenmerkende stijlelementen van de schilderijen uit de hoogtijdagen van De Ploeg.

... en De Ploeg nu

Momenteel heeft de kunstkring 22 actieve leden, waaronder het bestuur, en veertig donateurs. Het is een select gezelschap, dat zich verbonden voelt met de moderne kunstgeschiedenis en het toepassen van experimenten en eigentijdse technieken niet schuwt. De kring beoogt vooral de traditie van het landschapsschilderen in stand te houden.

Van 19 mei tot en met 21 oktober is in Museum Wierdenland werk van hedendaagse en oude Ploegleden te bewonderen. Langs de fietsroute vanuit Ezinge naar Aduarderzijl en Feerwerd hebben leden van de huidige Ploeg kunstwerken gemaakt die een eigentijdse kijk geven op het eeuwenoude landschap. De interpretaties, vastgelegd op doek, paneel of papier worden tijdens de tentoonstelling ‘Kunst op sporen, speurtocht met de honderdjarige Ploeg’ geëxposeerd.

Bezoekers kunnen vóór of na het bezichtigen van de expositie met de Ploegwandel/fietskaart zelf op pad gaan. Op de routekaart staan de locaties vermeld waar de diverse Ploegkunstenaars het landschap hebben vastgelegd. Zo ontstaat een heel nieuw perspectief op het gebied. Een frisse blik op eeuwenoude landschapselementen zoals dijken, middeleeuwse kerkjes en markante hoogteverschillen in het landschap.

De tentoonstelling ‘Kunst op sporen, speurtocht met de honderdjarige Ploeg’ loopt van 19 mei tot en met 21 oktober 2018 en is te bezichtigen tijdens de openingsuren van museum Wierdenland.