Bouwgroep Dijkstra Draisma gaat Kindcentrum Leens bouwen

LEENS

Op maandag 7 mei is de aannemingsovereenkomst voor de nieuwbouw van het Kindcentrum Leens in het gemeentehuis in Leens ondertekend. Eerder dit jaar is de aanbestedingsprocedure om tot een bouwaannemer van het Kindcentrum te komen opgestart. Dit heeft er in geresulteerd dat deze opdracht nu definitief gegund is aan Bouwgoep Dijkstra Draisma.