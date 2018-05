Wandeling Wierumerschouw

Deze wandeling gaat via de dijk langs het Reitdiep naar het Van Starkenborghkanaal waarbij door gidsen van Het Groninger Landschap wordt ingegaan op de historie van het gebied zoals de oude meanders en de ontstaansgeschiedenis. De deelnemers bezoeken de wierde Wierum en de bijbehorende begraafplaats.

Het Groninger Landschap wil de cultuurhistorische waarde van het landschap en de natuur onder de aandacht brengen en laten beleven. De gidsen vertellen over het ontstaan van het unieke 2500 jaar oude wierdenlandschap met de borgen, kerken, dijken en rivierbeddingen.

Hoog en waterdicht schoeisel (wandelschoenen) is noodzakelijk en honden zijn niet welkom. De wandeling is circa 6 kilometer lang. Deelname is gratis, aanmelden is gewenst en kan via: www.groningerlandschap.nl / activiteiten

De startlocatie is de Brug Wierumschouw, Wierumschouwsterweg 58 in Adorp. De wandeling is van 14.00 tot 16.30 uur.