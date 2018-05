The Sidekicks in De Hoogte

De band The Sidekicks treedt zaterdag 12 mei op in Partycentrum DE HOOGTE in Winsum. Ook de nieuwe cd van de band wordt gepresenteerd., getiteld TEXAS of the North.

The Sidekicks bestaat uit Theo de Haan (zang) Peter Hummel (gitaar), Bennie Timmer (gitaar), Fenno de Boer (basgitaar) en Wim Entzinger (drums). Wim en Peter zijn oud Winsummers.

De ervaren bandleden, allen opgegroeid met de rhythm & blues, zijn van vele markten thuis: van pure blues en bluesrock tot jazz en swing. De stijlen worden geïntegreerd in de "Sidekicksound"die de band produceert.

De prestaties van de band zijn niet onopgemerkt gebleven. De muzikanten maakten hun opwachting bij 3FM en NPO2 en verzorgden optredens op verschillende podia in Nederland en Duitsland. De single Happy Song werd zelfs als 'redmiddel tegen de crisis'aan de Tweede Kamer aangeboden en kreeg daardoor aandacht op de landelijke televisie via NOS Nieuwsuur.

The Sidekicks heeft dit jaar een nieuwe cd uitgebracht, Texas of the North. Die naam is aan de plaat verbonden als ode aan Meulhörn, het buurtschap bij Siddeburen waar de band zijn thuishaven heeft. Het album bevat 12 nummers, allemaal door de band zelf gecomponeerd. Het toeval wil dat ze deze week net weer doorbreken met hun nieuwste single en videoclip BEST DAYS een duet met de zangeres Senna Black. De toegang is gratis en inloop vanaf 21.00 uur.