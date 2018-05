Alzheimer Café Winsum: ‘Gedragsverandering bij dementie’

Dementie gaat gepaard met geheugenverlies. Opvallender zijn echter vaak de veranderingen in het gedrag. Dit is het thema van Alzheimer Café Winsum op donderdag 17 mei. Te gast is Susan Schipperijn, psycholoog bij Team 290.

Iemand kan opeens van alles eruit flappen of juist heel erg passief worden. Iemand kan heel onzeker worden en steeds om bevestiging vragen. Deze en andere problemen kunnen in het begin of in een later stadium van de dementie optreden. Ze kunnen worden veroorzaakt door de dementie zelf, maar ook bijvoorbeeld door de manier waarop de omgeving reageert.

Op deze avond gaan aanwezigen met Susan en met elkaar in gesprek over de achtergronden van deze gedragsveranderingen en op welke manieren je ermee om kunt gaan. Ze willen de vragen en emoties die deze veranderingen oproepen bespreekbaar maken en tips en adviezen met elkaar delen.

Donderdag 17 mei is iedereen vanaf 19.00 uur van harte welkom in het Alzheimer Café Winsum e.o. in zorgcentrum Winkheem, Borgweg 48 in Winsum. Het programma begint om 19.30 uur en rond 21.00 uur wordt de avond informeel afgesloten.

Mensen met dementie, hun partners, mantelzorgers, familieleden, vrienden en alle andere geïnteresseerden uit de gemeenten Winsum, Eemsmond, De Marne en daarbuiten zijn ook van harte welkom. U kunt zo binnenlopen en de toegang is gratis.

Mocht het vervoer een probleem zijn of wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Korrie Stevens, telefoon 0595-442728.