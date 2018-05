Tweede expositie fotoclub De Hunze: ‘Op 30 minuten lopen’

De leden van fotoclub De Hunze exposeren in het weekend van 26 en 27 mei in dorpshuis De Kern, Noordwolderweg 8 in Zuidwolde.Beide dagen zijn de openingstijden van 13.00 tot 17.00 uur. De toegang is gratis.

Het thema van de expositie is 'Op 30 minuten lopen'. Maximaal 30 minuten lopen vanaf De Kern schoten de leden van de club hun foto's. Binnen dat centrale thema koos elke fotograaf een eigen sub thema en dat zorgt voor verrassende verschillen.

In 2017 ontving de fotoclub veel enthousiaste reacties bij de eerste expositie in buurtcentrum Hunzeborgh in de Groninger wijk De Hunze. Ook toen was het thema 'Op 30 minuten lopen', in dat geval vanaf De Hunze.