Vrijwilligers Toeristische Informatie Punten Waddenland luiden seizoen in

Ruim 30 vrijwilligers van Toeristische Informatie Punten Waddenland kwamen woensdag 25 april samen om de start van het nieuwe toeristische seizoen in te luiden. Dit jaar werd een bezoek gebracht aan de Kaarsenmakerij Wilhelmus en Abrahams Mosterdmakerij en -Restaurant in Eenrum.

De middag is hét moment waarop de vrijwilligers van de zes Toeristische Informatie Punten die Waddenland rijk is elkaar zien, spreken en ervaringen en tips uitwisselen.

Voor Stichting Promotie Waddenland is het de gelegenheid om de vrijwilligers bij te praten betreffende nieuw ontwikkeld foldermateriaal, magazines en routes in de regio, en over nieuwe projecten en komende activiteiten. Kortom alles wat voor de vrijwilligers belangrijk is om te weten komt aan de orde, zodat zij toeristen en gasten van goede informatie kunnen voorzien.

Naast informatieoverdracht is de middag ook bedoeld als excursie middag. “We bezoeken elke keer een of twee toeristische attracties of bezienswaardigheden in de regio”, vertelt Rens Kalsbeek, coördinator Stichting Promotie Waddenland. “Het zelf zien en ervaren, wat de toerist ter plaatse kan doen en meemaken, beklijft beter. We zien dat de vrijwilligers vaak heel enthousiast zijn naar aanleiding van de bezoeken. Ze brengen de informatie daarna ook heel gemakkelijk en wervend over op de toerist”.

Tijdens het bezoek aan de Kaarsenmakerij Wilhelmus in Eenrum konden de vrijwilligers ieder hun eigen kaars dompelen, draaien en kleuren. Bij Abrahams Mosterdmakerij en - Restaurant was er een leerzame en smaakvolle rondleiding door de Mosterdmakerij.

Oproep nieuwe vrijwilligers Promotie Waddenland

Stichting Promotie Waddenland heeft zes Toeristische Informatie Punten in de regio, te weten: Visserijmuseum Zoutkamp, Wierdenland Museum Ezinge, Kerkje Klein Wetsinge, Bibliotheek Winsum, Bezoekerscentrum Waddenkust Pieterburen en Het Informatie Paviljoen op Lauwersoog. Voor deze laatste zijn ze op zoek naae versterking van het team. Geïnteresseerd? Stuur dan een mail naar info@toerismewaddenland.nl.