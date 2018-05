Pelgrimeren in Sauwerd en Wetsinge

De start- en finishlocatie is het NS Station van Sauwerd. De rondwandeling wordt georganiseerd door de Stichting Pelgrimeren in Groningen (SPiG). Tijd: 14.00 uur. Het duurt ongeveer 3 uur en heeft een afstand van ca. 8 km. De kosten bedragen € 5,- p.p. inclusief koffie/thee.

Pelgrimeren is veel meer dan wandelen alleen, zo laat de organisatie weten. U krijgt een inkijkje in de cultuurhistorie van het gebied en het prachtige landschap van het Reitdiepgebied. De historie en architectuur van de kerk, de Weem en de kosterij van Groot Wetsinge komen ook uitgebreid aan de orde. Pelgrimeren is een eeuwenoud verschijnsel en de Stichting Pelgrimeren in Groningen heeft een eigentijdse vorm ontwikkeld met allerlei werkvormen voor bezinning en spiritualiteit.

Online aanmelding via de website: www.spig.nl is noodzakelijk. Op deze website staan verder 131 rondwandelingen van 8 km in Groningen en ze kunnen gratis gedownload worden.