Frans Bauer komt naar Pieterburen

DRACHTEN

"Ik ga zeker mee. Lijkt me hartstikke leuk", aldus Frans Bauer donderdagavond voorafgaand aan z'n theaterconcert in De Lawei in Drachten. Het gaat over het terugzetten van de zeehonden, die vernoemd zijn naar Frans, Mariska, Liesbeth & Richard. "Regel het verder maar met Richard en Liesbeth (zeer goede vrienden van de zanger) en Maris, die heeft m'n agenda."