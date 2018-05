Kamervragen ChristenUnie over sluiting kinderafdeling ziekenhuis Stadskanaal

Het voorgenomen besluit van de Treant Zorggroep om de klinische verloskundige en kindergeneeskundige zorg te concentreren in het Scheper Ziekenhuis in Emmen en de kinderafdelingen in de ziekenhuizen in Hoogeveen en Stadskanaal te sluiten, leidt tot Kamervragen van de ChristenUnie.

Kamerleden Carla Dik-Faber en Stieneke Van der Graaf (foto) willen van minister Bruno Bruins weten wat hij van dit besluit vindt.

De ChristenUnie vindt het van groot belang dat er een goede zorginfrastructuur is in het noorden van het land. En maakt zich zorgen dat deze in gevaar komt met het sluiten van de kinderafdelingen in de ziekenhuizen in Hoogeveen en Stadskanaal.

De ChristenUnie geeft in de Kamervragen aan dat bij beslissingen die invloed hebben op de bereikbaarheid en beschikbaarheid van het zorgaanbod in een regio, sprake moet zijn van een zorgvuldig gezamenlijk proces en een gezamenlijke dialoog. Alle relevante regionale partijen, ook de gemeenten en de inwoners uit de omgeving, moeten daarbij betrokken zijn. De ChristenUnie betwijfelt of daar sprake van is geweest.

Verder willen Dik-Faber en Van der Graaf weten wat de onderliggende redenen voor de sluiting van de afdelingen in Hoogeveen en Stadskanaal zijn.