VriendenLoterij-ambassadeur Wolter Kroes verrast inwoners Gasselte met 25.000 euro

Jeroen en Annemarie zijn blij verrast: "Wat is dit fantastisch! Jeroen heeft een tijd in Zuid-Afrika gewoond en daar willen we dolgraag nog eens met onze drie kinderen rondreizen. Dat gaan we nu zeker doen!"



De uitreiking aan Jeroen en Annemarie uit Gasselte is op zondag 3 juni te zien in het televisieprogramma ‘VriendenLoterij De Winnaars', dat iedere zondag rond 19.20 uur wordt uitgezonden bij RTL 4.



Bij de VriendenLoterij winnen niet alleen deelnemers, maar ook maatschappelijke initiatieven die mensen met onvoldoende middelen en mogelijkheden een steuntje in de rug geven. De helft van de maandelijkse inleg van alle deelnemers gaat naar 50 goede doelen die actief zijn op het gebied van gezondheid en welzijn en meer dan 3.300 clubs, verenigingen en stichtingen in Nederland.