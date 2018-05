Complimenten voor single barbecue op camping Moekesgat in Ter Apel

Op camping Moekesgat in Ter Apel is afgelopen zaterdag een barbecue gehouden voor vrijgezellen van 25 jaar en ouder. Het feest is georganiseerd door Wendy Geertsema en haar vriend Cor Kesting uit Ter Apelkanaal.

"De party is druk bezocht en het was erg gezellig", blikt Wendy terug die tot voor kort in Stadskanaal heeft gewoond. "We hebben veel complimenten gekregen. Niet alleen over de opzet van het feest, maar ook over de catering. Het was allemaal tien keer beter dan vorig jaar toen de party voor de eerste keer in Onstwedde is gehouden. Tijdens de party met live muziek en een diskjockey zijn veel contacten gelegd. Ook boer Geert was aanwezig en hij heeft genoten van de party. Hij zorgde voor veel extra sfeer en gezelligheid."

Wendy verwacht dat volgend weer een barbecue voor vrijgezellen van 25 jaar en ouder wordt gehouden op camping Moekesgat in Ter Apel. "En we denken nog na over een party in het najaar op een overdekte locatie ergens in de regio."